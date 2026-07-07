В Европе появится центр по техобслуживанию ракет к Patriot

Соединенные Штаты Америки и еще четыре европейские страны создадут в Европе специализированный совместный центр по техническому обслуживанию ракет PAC-3, которые используются для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщила компания-производитель ракет Lockheed Martin во вторник, 7 июля.

По информации Lockheed Martin, совместное межправительственное соглашение о создании центра было подписано Германией, Нидерландами, Польшей, Швецией и США во время Форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Ожидается, что запланированный объект технического обслуживания будет поддерживать сообщество союзников по НАТО, эксплуатирующих ракеты-перехватчики PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и ракеты-перехопчики PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Компания предоставит союзникам по НАТО свой опыт в производстве, поддержке, проектировании и управлении цепочками поставок ракет для поддержки развития центра и стран-членов Альянса, которые зависят от возможностей PAC-3.

«Сегодня мы ускоряем нашу работу с союзниками НАТО и промышленными партнерами с целью расширения интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, укрепления региональных сетей поддержки и поддержания растущего мирового спроса на эти возможности», – заявил президент Lockheed Martin International Джей Питман.

Ранее мы сообщали, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Также мы сообщали, что Украина договорилась с Германией о развитии антибаллистики и совместном производстве ЗРК.

Кроме этого, генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина получит необходимую военную технику и оборудование от европейских государств и Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу против российской федерации и защищать мирные города от ударов оккупантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.