Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге Украина получила новые обязательства от партнеров по финансированию инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда.

По его словам, одной из главных задач украинской делегации на министерской встрече НАТО было именно продвижение программы PURL. Сибига подчеркнул, что эта инициатива имеет критическое значение для обороны Украины, так как позволяет закупать американское вооружение, необходимое для защиты от российских баллистических атак.

«По результатам переговоров имеем новые обязательства по взносам. Пока не могу раскрывать ни суммы, ни страны – официальные объявления будут позже. Кроме того, удалось разблокировать еще один источник финансирования, что позволит покрыть дополнительную часть нужд в рамках PURL», – отметил глава МИД.

Министр добавил, что из-за масштаба российских обстрелов и постоянного террора Украина продолжает работать над расширением финансирования программы и призывает союзников и в дальнейшем поддерживать инициативу.

Напомним, в начале мая Норвегия объявила о новом взносе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.

Перед этим Канада также объявила о дополнительном взносе в 200 млн долларов в программу.

