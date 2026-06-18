Швеция выделила еще более $100 млн на инициативу PURL

Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая обеспечивает Украину приоритетным американским вооружением. Новый взнос является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

Об этом сообщили в Минобороны Швеции.

27 февраля 2026, 15:15 Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURL Приобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

«Через PURL Украина может быстро получить доступ к высокоприоритетным американским оборонным материалам, в частности передовым системам ПВО и боеприпасам. Это имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла защищаться от дальнейших атак россии», – отметил министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, поддержка Швеции является долгосрочной и формируется в соответствии с потребностями Украины на поле боя.

Как известно, это уже четвертый раз, когда Швеция делает взнос в рамках PURL. После нового финансирования общий объем вкладов страны в эту инициативу составит 543 миллиона долларов.

С начала полномасштабного вторжения россии Швеция предоставила Украине 128 миллиардов шведских крон военной помощи. Часть этих средств была направлена на поддержку международных фондов и инициатив союзников.

Напомним, с начала года страны-партнеры сделали взносы примерно на 1 миллиард долларов на закупку американского вооружения для украинских военных по программе PURL. Это – сравнительно мало от общей потребности, ведь в этом году через инициативу НАТО планировали собрать 15 миллиардов долларов. Подробнее – в нашей инфографике.

Тем временем в Офисе президента заявили, что по последним данным к программе PURL привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств ПВО.

Как известно, в начале мая Норвегия объявила о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения. Позже взнос в размере более 14 млн долларов сделала Япония.

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