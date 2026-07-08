В Чехии впервые анонсировали вклад в инициативу PURL по закупке оружия для Украины

Правительство Чехии изменило позицию по финансированию военной помощи Украине и планирует сделать вклад в программу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для украинских Сил обороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка накануне саммита НАТО в Анкаре, передает EuObserver.

27 февраля 2026, 15:15 Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURL Приобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы некоторые проекты, которые обязательно финансируются из нашего бюджета в пользу Украины, перенаправить именно в эту программу PURL», – сказал Мацинка.

Как известно, программа PURL является механизмом, через который страны-партнеры НАТО делают финансовые взносы для закупки оружия для Украины. Средства направляются, в частности, на приобретение американского вооружения. Ранее Чехия не участвовала в этой инициативе и не была в ней зарегистрирована.

В то же время чешское правительство пока не сообщило, о каких именно суммах идет речь и какие конкретные бюджетные проекты будут перенаправлены в программу.

«Мы еще будем это уточнять, но факт в том, что часть средств будет направлена в программу PURL, мы сделаем вклад в нее», – сообщил источник издания в государственной администрации.

Как известно, еще в октябре 2025 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что его правительство не будет выделять Украине бюджетные средства на закупку оружия.

«Мы не дадим Украине из бюджета ни одной кроны на оружие», – говорили представители новой коалиции после прихода к власти.

Однако накануне саммита НАТО правительство изменило подход. Ранее Чехию призывал присоединиться к программе американский посол в Праге Николас Меррик.

По данным чешского издания Deník N, США две недели назад призвали Чехию не объяснять на саммите, почему она не выполняет свои обязательства по поддержке Украины, а вместо этого предложить конкретное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала запуска американской инициативы PURL Украина уже получила оружие или обязательства от партнеров на сумму более 6 миллиардов долларов США.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн». В частности, около $1 млрд направят на программу PURL.

Как известно, недавно Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Новый вклад является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

Кроме того, Австралия объявила о предоставлении Украине дополнительных 100 млн долларов военной помощи для закупки критически важного вооружения и оборудования на фоне продолжающейся российской агрессии.

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