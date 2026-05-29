Япония выделила более 14 млн долларов на инициативу PURL для Украины

Власти Японии выделили 14,65 млрд долларов США в рамках инициативы НАТО, направленной на закупку вооружения для Украины.
Правительство Японии выделило 14,65 млрд долларов США в рамках инициативы НАТО, направленной на закупку американского вооружения для Украины. Средства предоставлены из дополнительного бюджета Японии на 2025 финансовый год.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзникиВ этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Конкретный список оборудования и вооружения будет согласован между НАТО и партнерами.

В Токио также заявили, что продолжат поддержку Украины для достижения «справедливого и продолжительного мира» и намерены углублять сотрудничество с НАТО.

Напомним, накануне сообщалось, что японские вооруженные силы впервые направят офицеров Сил самообороны в командование миссии НАТО по координации военной помощи и подготовке Вооруженных сил Украины, которая находится в немецком Висбадене.

Также сообщалось, что Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL.

Япония Вторжение России Военная помощь Украине Война в Украине PURl
