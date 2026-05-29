Япония выделила более 14 млн долларов на инициативу PURL для Украины

Правительство Японии выделило 14,65 млрд долларов США в рамках инициативы НАТО, направленной на закупку американского вооружения для Украины. Средства предоставлены из дополнительного бюджета Японии на 2025 финансовый год.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.
Конкретный список оборудования и вооружения будет согласован между НАТО и партнерами.
В Токио также заявили, что продолжат поддержку Украины для достижения «справедливого и продолжительного мира» и намерены углублять сотрудничество с НАТО.
Напомним, накануне сообщалось, что японские вооруженные силы впервые направят офицеров Сил самообороны в командование миссии НАТО по координации военной помощи и подготовке Вооруженных сил Украины, которая находится в немецком Висбадене.
Также сообщалось, что Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL.
