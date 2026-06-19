Австралия выделила Украине дополнительные $100 млн в рамках инициативы PURL

Национальная безопасность
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Австралия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн долларов для усиления обороноспособности Украины в рамках инициативы PURL.
Фото getty images

Австралия объявила о предоставлении Украине дополнительных 100 млн долларов военной помощи для закупки критически важного вооружения и оборудования на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURLПриобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

Финансирование предусматривает два дополнительных взноса по 50 млн долларов в течение следующих 12 месяцев в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая позволяет Украине получать приоритетное военное оснащение, в частности системы противовоздушной обороны и боеприпасы, в координации с НАТО.

Австралия присоединилась к программе, в декабре прошлого года выделив 50 млн долларов. Общий объём поддержки Украины со стороны Канберры теперь превышает 1,8 млрд долларов, из которых более 1,6 млрд – это именно военная помощь.

Австралия также участвует в «Коалиции желающих» – объединении более 35 стран, которые координируют поддержку Украины для достижения «справедливого и длительного мира».

Отдельно сообщается, что Вооружённые силы Австралии продолжают обучать украинских военных в рамках операции Kudu, а подготовка сейчас проходит в Польше в рамках многонациональной миссии под руководством Норвегии – Operation Legio.

Вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что поддержка Украины остаётся неизменной. По его словам, то, что происходит в Украине, имеет значение и для Индо-Тихоокеанского региона, поэтому Австралия продолжит стоять на стороне Киева.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что международные партнёры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн». В частности, около $1 млрд направят на программу PURL.

Также накануне стало известно, что Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Новый взнос является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

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