Взносов в PURL достаточно для продолжения поставок оружия – Минобороны

На сегодняшний день объем взносов стран-партнеров в программу PURL является достаточным для продолжения поставок Украине оружия из Соединенных Штатов. Сейчас поставки продолжаются.

Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает «Укринформ».

Вместе с этим в Минобороны отметили, что не разглашают информацию о количестве помощи и перечне стран-участниц, предоставляющих эту поддержку.

«Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критического вооружения из США, помощь продолжает поступать. В то же время мы не разглашаем информацию о количестве помощи, перечне стран-участниц, номенклатуре вооружения и условиях контрактов. Во время военного положения эти данные относятся к служебной информации и публично не комментируются», – сообщили в пресс-службе.

Как известно, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного обеспечения Украины критически важным вооружением и оборудованием американского производства. Страны-партнеры финансируют закупки по приоритетному списку потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО.

Ранее мы сообщали, что с начала года страны-партнеры сделали взносы на около 1 миллиарда долларов на закупку американского вооружения для украинских военных по программе PURL. Это – сравнительно мало от общей потребности, ведь в этом году через инициативу НАТО запланировали собрать 15 миллиардов долларов. Подробнее – на нашей инфографике.

Тем временем в Офисе президента заявили, что в программу PURL, по последним данным, привлечено почти 5,5 млрд долларов. Полученные средства уже используются для поставок боеприпасов и средств ПВО.

Также стало известно, что во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге Украина получила новые обязательства от партнеров по финансированию инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения.

А еще стоит отметить, что в начале мая Норвегия объявила о новом взносе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения. Позже взнос в размере более 14 млн долларов сделала Япония.

