Дроны атаковали НПЗ в Саратове и Татарстане, а также аэродром в Борисоглебске

Национальная безопасность
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В среду ночью, 8 июля, в российских Саратове и Нижнекамске раздались взрывы, после чего на территории местных НПЗ вспыхнули пожары. Также попадание могло произойти на территории аэродрома в Борисоглебске.
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В ночь на 8 июля дроны атаковали российские города Саратов, Нижнекамск и Борисоглебск. В результате атаки на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар, также в Воронежской области зафиксировано поражение аэродрома, где базируются вражеские истребители.

Об этом сообщают местные и мониторинговые Telegram-каналы.

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По данным очевидцев, под ударом оказался Саратовский НПЗ, принадлежащий государственной компании «Роснефть» и являющийся одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Поволжья. На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как после прилетов над заводом поднимается густой черный дым и вспыхивают мощные очаги огня.

Как отмечается, в регионе российская авиация ввела план «Ковер» и ограничила работу международного аэропорта в Саратове.

При этом, по данным мониторинговых пабликов, под удар беспилотников попал еще и Борисоглебск Воронежской области, где также зафиксирован пожар. OSINT-каналы отмечают, что была поражена авиабаза «Борисоглебск», именно там базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника.

Впоследствии Telegram-каналы написали о взрывах в городе Нижнекамск в российском Татарстане, где также, вероятно, был поражен местный НПЗ.

Как известно, Саратовский нефтеперерабатывающий завод неоднократно становился целью для дронов. В частности, в марте НПЗ приостанавливал работу после атаки украинских дронов на установки вторичной переработки нефти.

Напомним, накануне Омский НПЗ, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом россии, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

6 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.

По данным СМИ, США помогают Украине обходить российскую ПВО для ударов по нефтяным объектам.

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Россия Война с Россией Аэродром НПЗ Удары по рф
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