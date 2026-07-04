Минус 42% мощностей: Генштаб раскрыл последствия ударов по российским НПЗ

Экономика
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По состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки рф. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.
t.me/mchs_official

По состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% проектных мощностей российской нефтепереработки. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.

Генштаб подтвердил удары по НПЗ в Кстово и железнодорожному мосту врагаСилы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6.

По данным Генштаба, кампания системных ударов по российским объектам достигла новых показателей. В частности, в результате атак зафиксирован рекордный простой нефтеперерабатывающих мощностей рф.

Кроме того, украинские удары привели к уничтожению или критическому повреждению более 60 резервуаров. Из них 58% были с нефтепродуктами, а 42% – с сырой нефтью.

За год, с августа 2025 года, суммарные убытки российской отрасли достигли 13,5 млрд долларов.

В Генштабе отмечают, что последствиями ударов для россии стали топливный кризис, сокращение добычи и постоянный перенос сроков ремонтов. Это связано с невозможностью получить необходимые запчасти и оборудование.

Напомним, ночью 2 июля в городе Кстово Нижегородской области рф прогремела серия взрывов. Местные жители и OSINT-аналитики сообщили о масштабном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Накануне Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ били по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

А подразделения Службы безопасности Украины нанесли удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой/

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