Дроны ударили по НПЗ в российском Ярославле

В российском Ярославле в ночь на 6 июля прогремели взрывы. В городе, вероятно, был атакован нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».

Об этом сообщают российские СМИ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

На фото очевидцев из соцсетей заметно задымление над городом после объявления режима «беспилотной опасности». По данным анализа OSINT-аналитиков, дым поднялся именно над территорией НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Официально о попадании в промышленные объекты в регионе не сообщалось. В то же время губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион «подвергся атаке вражеских украинских БПЛА», а также сообщал о перекрытии движения транспорта в районе НПЗ.

По его словам, в целях безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Позднее, уже после 4 часов утра, движение в районе ограничений восстановили. После 7 утра губернатор сообщил о восстановлении транспортного движения.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, которое в среднем перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в пятёрку крупнейших НПЗ страны. Завод входит в структуру ПАО «НГК «Славнефть», 99,7% акций которого контролируются «Роснефтью» и «Газпромом» на паритетных началах.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки рф. Только за последний месяц было успешно атаковано восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также бойцы ВСУ наносили удары по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

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