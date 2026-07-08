Киев снова оказался под ракетной атакой РФ, пострадали гражданские.

В ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов – город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших.

Об этом сообщают городской глава Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

По данным местных властей, россияне атакуют столицу баллистическими ракетами, а на подступах к Киеву фиксировались вражеские ударные БПЛА.

Мэр Киева сообщил, что в Деснянском районе после попадания ракеты загорелись складские помещения, а в Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.

Позже Кличко уточнил, что в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере двое гражданских. Одного из них медики госпитализировали в больницу.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Российские террористы разрушили и повредили жилые многоэтажки в разных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 19 человек. 7 июля в Киеве был объявлен День траура.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе и на следующий день после предыдущей атаки.

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