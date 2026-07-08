Войска рф ударили по Харькову и энергообъекту на Полтавщине, есть пострадавшие

Общество
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Ночью 8 июля россияне нанесли ракетные удары по Харькову, зафиксировано попадание в двух районах. Также ранее враг атаковал объект энергетики в Полтавском районе. В результате обстрелов пострадали пять человек.
Слово и дело

Вражеские войска нанесли ракетные удары по двум районам Харькова, а также атаковали объект энергетической инфраструктуры под Полтавой. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщают городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

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Как отмечается, поздно вечером во вторник, 7 июля, россияне атаковали объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего, предварительно, были травмированы три человека.

Впоследствии руководитель области сообщил, что также вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. В результате этого обстрела гражданские не пострадали.

При этом в ночь на 8 июля российские захватчики атаковали Харьков баллистикой, вражеские попадания зафиксированы в двух жилых районах города — под ударом оказались жилые дома.

«В результате попадания ракеты в Немышлянском районе повреждено более 10 частных домов. На месте работают все профильные службы», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Харькове известно о двух пострадавших — у них диагностировали острую реакцию на стресс. Также, по словам городского главы, попадания ракет зафиксированы в Основянском районе Харькова.

«Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей», – добавил Терехов.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов — город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно о как минимум двух пострадавших.

Как известно, российские оккупационные войска во вторник, 7 июля, нанесли ракетный удар по Одессе, применив баллистический боеприпас с кассетной боевой частью. Количество пострадавших уже возросло до девяти человек, один из них – в тяжелом состоянии.

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