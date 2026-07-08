Ультраправая Ле Пен заявила, что пойдет на выборы президента Франции в 2027 году

Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Об этом пишет издание Le Figaro, цитируя заявление Ле Пен в эфире TF1.

6 апреля 2025, 19:49 В Париже проходит митинг в поддержку осужденной ультраправой Ле Пен В воскресенье, 6 апреля, в Париже проходят сразу три демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эмманюэля Макрона.

Как отмечается, свою кандидатуру политик предложила после того, как Апелляционный суд Парижа подтвердил ее приговор по делу о незаконном присвоении средств Европейского парламента.

«Я хочу использовать все законные пути, чтобы защитить свою невиновность в этом деле. Сегодня вечером (7 июля – ред.) я кандидатка», – заявила она.

Согласно ее словам, сначала она планирует подать апелляцию в Кассационный суд.

«Поскольку я имею возможность подать апелляцию в Кассационный суд, которая приостанавливает действие решения, я буду проводить предвыборную кампанию без электронного браслета», – сказала Ле Пен, добавив, что не намерена «отказываться от борьбы», несмотря на приговор и другие риски.

Лидер французской политсилы подчеркнула, что подаст в высшую инстанцию еще одну апелляцию на это решение суда и до нового вердикта не будет носить браслет во время предвыборной кампании.

При этом Ле Пен ранее заявляла, что не хотела бы вести президентскую кампанию под электронным наблюдением, поскольку, по ее мнению, это бы мешало предвыборной агитации и подрывало ее позиции.

Сообщается, что ранее французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор лидеру «Национального фронта», сократив до 15 месяцев срок запрета для нее занимать выборные должности, а потому она получила возможность баллотироваться на следующих президентских выборах.

Помимо этого, она назвала их союз с главой «Национального объединения» Жорданом Барделла «надежным дуэтом премьер-министра и президента», заявив, что в случае ее победы Барделла станет французским премьером.

Напомним, в марте 2025 года Ле Пен и ее соратников признали виновными в незаконном присвоении средств Европейского парламента для оплаты труда партийных сотрудников. Суд подсчитал, что обвиняемые присвоил более 4 млн евро, за 474 тысячи ответственность несет лично Ле Пен.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы: два года – условно и еще два – под домашним арестом с электронным браслетом.

Кроме того, ей назначили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили баллотироваться на государственные должности сроком в течение пяти лет.

Как известно, Ле Пен назвала «политическим решением» приговор Парижского уголовного суда, направленный на ее отстранение от президентских выборов во Франции в 2027 году.

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