Самый мощный НПЗ россии остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод россии, Омский НПЗ, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По информации агентства, после удара на установке первичной переработки нефти CDU-10, обеспечивающей около 38% производственных мощностей предприятия, возник пожар.
Также была остановлена работа еще одной большой установки – CDU-11, что соответствует примерно 37% переработки. Хотя она не получила прямого попадания, повреждение вспомогательной инфраструктуры сделало невозможным ее эксплуатацию.
После атаки Омский НПЗ прекратил продажи бензина и дизельного горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По оценкам Reuters, остановка предприятия, являющегося крупнейшим производителем бензина в россии, может еще больше усугубить дефицит горючего в стране.
Напомним, 6 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.
По данным СМИ, США помогают Украине обходить российскую ПВО для ударов по нефтяным объектам.
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