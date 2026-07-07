Самый мощный НПЗ россии остановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод россии, Омский НПЗ, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

По информации агентства, после удара на установке первичной переработки нефти CDU-10, обеспечивающей около 38% производственных мощностей предприятия, возник пожар.

Также была остановлена ​​работа еще одной большой установки – CDU-11, что соответствует примерно 37% переработки. Хотя она не получила прямого попадания, повреждение вспомогательной инфраструктуры сделало невозможным ее эксплуатацию.

После атаки Омский НПЗ прекратил продажи бензина и дизельного горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По оценкам Reuters, остановка предприятия, являющегося крупнейшим производителем бензина в россии, может еще больше усугубить дефицит горючего в стране.

Напомним, 6 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.

По данным СМИ, США помогают Украине обходить российскую ПВО для ударов по нефтяным объектам.

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