МОК временно отменил все ограничения для российских спортсменов: в Украине отреагировали

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) временно снял санкции с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, которые действовали с октября 2023 года. В то же время украинская сторона предлагает МОК пересмотреть скандальное решение.

Об этом говорится в соответствующих заявлениях МОК и на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Решение МОК означает, что ограничения для российских спортсменов, действовавшие с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, были сняты, а каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян к соревнованиям самостоятельно. Также МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета россии (ОКР).

Как отмечается, российский комитет должен исключить из своего состава региональные спортивные организации на оккупированных территориях Украины и не проводить там никакой деятельности.

Также в связи с началом квалификационного периода к летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028 и зимним Юношеским Олимпийским играм-2028, МОК отменил свои прежние рекомендации по ограничению участия российских спортсменов и команд. Требования об обязательном нейтральном статусе больше не действуют, в конце мая аналогичные ограничения отменили и для Беларуси.

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Согласно заявлению МОК, решение о допуске российского флага, гимна или проведении соревнований на территории россии каждая спортивная федерация будет принимать самостоятельно. Со своей стороны МОК отказался организовывать свои мероприятия в россии и не будет приглашать российских чиновников, а решение по использованию символики россии непосредственно на Олимпийских играх обещает принять позже.

В частности, организация заявляет, что ее позиция по осуждению российского вторжения в Украину якобы «остается неизменной», а участие спортсменов не должно ограничиваться из-за действий правительств их стран.

В то же время, НОК Украины выразил «категорическое несогласие» с решением относительно российских спортсменов. Комитет подчеркнул, что рф ежедневно обстреливает Украину, убивает людей и уничтожает инфраструктуру, а в результате российской агрессии уничтожены или повреждены сотни спортивных сооружений.

В НОК также подчеркнули, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла более 600 спортсменов, тренеров и представителей спортивного сообщества.

«Особое беспокойство вызывает то, что основанием для временного возобновления деятельности ОКР стало лишь заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины», – заявляет украинская сторона, добавив, что российский комитет и подконтрольные ему спортивные структуры продолжают осуществлять нарушения территориальной юрисдикции НОК Украины и положений Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет Украины напомнил, что ранее призывал международные федерации не пересматривать действующие ограничения в отношении представителей государств-агрессоров и подчеркнул необходимость учесть системные нарушения антидопинговых правил в российском спорте.

По итогу в своем заявлении НОК Украины призывает МОК пересмотреть принятое решение.

«Восстановление прав Олимпийского комитета россии и отмена рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов создают опасный прецедент, который может быть воспринят как сигнал о нормализации отношений с государством-агрессором, несмотря на продолжающуюся войну, многочисленные военные преступления и систематическое нарушение норм международного права», – говорится в заявлении.

Кроме этого, в МИД Украины призвали правительства стран, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допустить демонстрации государственной символики рф на своей территории. Ведомство также призвало международные спортивные федерации сохранять действующие ограничения в отношении представителей государства-агрессора.

«Под этим флагом продолжается неспровоцированная война против Украины, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Символы государства-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника», – говорится в сообщении.

Как известно, российские гимнасты не выходили на международные соревнования с 2022 года. Позже федерация разрешила спортсменам из рф и Беларуси принимать участие в турнирах с 2024 года, но без использования национальной символики. Российские гимнасты отказались от выступлений под нейтральным флагом и не отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже. Но уже в июне 2025 года рф вернула своих спортсменов и судей на международные соревнования.

Напомним, в июне Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов из россии и Беларуси всех возрастных категорий. Ранее ограничения уже отменили для юношеских и юниорских возрастных групп.

Вскоре Международный союз конькобежцев также допустил спортсменов из рф и Беларуси к соревнованиям.

Также ранее Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.

А Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение о снятии санкций с Беларуси и россии еще в апреле, разрешив выступления на общих условиях.

Также недавно Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских гимнастов.

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