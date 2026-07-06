НПЗ в Омске поражен обновленными дронами: Зеленский рассказал детали

Нефтеперерабатывающий завод в российском Омске, который оказался под атакой в понедельник, 6 июля, был поражен обновленными дронами Fire Point.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Согласно словам главы государства, украинские беспилотники поразили объект, расположенный почти в 2,5 тысячах километров от государственной границы Украины, а отныне «дальнобойные санкции» достигли Сибири.

«Мы продолжаем вполне справедливо отвечать на удары россии – выполняем план дальнобойных санкций метко и действенно, это все в мире отмечают. Сегодня наши украинские дальнобойные санкции достигли НПЗ в Омске – почти 2,5 тысячи километров от Украины, – обновленные дроны Fire Point’а. Теперь Сибирь тоже достижима для украинской меткости», – подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает, что удар стал ощутимой потерей для российской нефтяной отрасли, также поблагодарив Службу безопасности Украины, разведку и Силы беспилотных систем за успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рф и на оккупированной россиянами территории.

«Санкции средней дальности тоже работают. Россияне будут еще больше чувствовать, что эту войну надо завершать. Мир нужен, и путин должен принять, что мир – это благо, а не катастрофа, как он думает», – отметил Зеленский.

Как известно, недавно Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против россии.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.

Также в ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии и ряду стратегических объектов врага на временно оккупированных территориях.

А бойцы Сил беспилотных систем нанесли массированный меткий удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

Кроме этого Силы обороны попали по нефтяному танкеру россии в Азовском море.

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