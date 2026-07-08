ФИФА рассмотрит возможность возвращения россии в международный футбол после решения МОК

Международная федерация футбола ФИФА, которую считают крупнейшей спортивной организацией в мире, готовится рассмотреть возможность отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах после решения Международного олимпийского комитета снять санкции с российского комитета.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что ФИФА начала подготовку к официальному обсуждению возможной отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах. О пересмотре действующих запретов стало известно после того, как МОК отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Как пишет Sky News, в организации подтвердили, что получили информацию о решении олимпийческого комитета, отметив, что проанализируют решение МОК, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги, в координации со всеми заинтересованными сторонами.

«ФИФА получила информацию о решении МОК временно снять дисквалификацию Олимпийского комитета россии», - говорится в сообщении организации.

При этом ранее президент ФИФА Джанни Инфантино уже заявлял, что вопрос о возвращении российских команд необходимо рассмотреть, поскольку «этот запрет ничего не достиг, он лишь создал еще больше разочарования и ненависти».

В частности, в июне было принято решение допустить сборную россии U-15 к юношескому чемпионату мира.

Как известно, украинская сторона уже отреагировала на временное снятие санкций с Олимпийского комитета рф по ограничению участия российских спортсменов и команд, предложив МОК пересмотреть скандальное решение.

Стоит отметить, что российские команды были отстранены от международных соревнований УЕФА в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор они не принимали участия в официальных европейских и мировых турнирах.

Напомним, в июне УЕФА продлила отстранение российских сборных и футбольных клубов от участия во всех турнирах под своей эгидой на сезон-2026/27.

Как известно, футбол – не единственный вид спорта, от соревнований в котором отстранили рф после вторжения в 2022 году. В то же время в последнее время все чаще звучат призывы «вернуть» рф в мировой спорт – от велосипедных соревнований до фехтования.

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