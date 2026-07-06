В Генштабе подтвердили поражение двух НПЗ на территории россии

В ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии, а также по ряду стратегических объектов противника на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В частности, ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле (Ярославская область рф). В районе предприятия были зафиксированы взрывы и задымление.

Ярославский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии с проектной мощностью 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая, в частности, используется для обеспечения военной логистики рф.

Кроме того, подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода «НОВАТЭК-Усть-Луга» в населённом пункте Слободка Ленинградской области, а также пункта постоянной дислокации 26-й ракетной бригады вблизи города Луга.

Также украинские военные нанесли удар по терминалу перевалки светлых нефтепродуктов «ТЭС-Терминал-1» в Керчи. В Генштабе подчеркнули, что этот комплекс является одним из крупнейших в Крыму и используется для приёма, хранения и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Кроме этого, по данным Генштаба, был поражён железнодорожный путепровод в районе Должанска Луганской области, который российские войска используют для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удар попали склад беспилотников противника в районе Червонопоповки и место сосредоточения военной техники вблизи Писаревки Луганской области.

Напомним, в российском Ярославле в ночь на 6 июля прогремели взрывы. В соцсетях сообщали, что в городе, вероятно, был атакован нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС».

Также накануне стало известно, что по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки рф. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

А ранее Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области. Также воины ВСУ нанесли удары по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов.

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