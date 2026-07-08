Зеленский объявил о подписании Drone Deal еще с двумя странами ЕС

На полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в формате Drone Deal с Данией и Нидерландами.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, во время которой стороны подписали полноценное соглашение о сотрудничестве в сфере дронов – Drone Deal.

Как отмечается, после этого Украина подписала соглашение в формате Drone Deal еще и с Данией, которая стала уже девятой страной, присоединившейся к украинской инициативе.

«Важно, что все больше партнеров присоединяется к этому формату, который открывает больше возможностей для совместного оборонного производства, обмена экспертизой, прозрачности в экспорте оружия», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что именно с Данией Украина начала совместное производство вооружения по так называемой «датской модели».

Согласно словам Зеленского, во время встреч с Фредериксен и Йеттеном стороны также обсудили укрепление украинской ПВО и работу над европейской антибаллистической обороной.

В то же время, на сайте Офиса президента уточняется, что соглашения удалось заключить 7 июля, в ходе саммита НАТО в Анкаре, а работа еще примерно с 20 странами находится на разных стадиях переговоров. В частности, работа над соответствующими договоренностями продолжается с Канадой, Норвегией, Финляндией и Германией.

«Drone Deal дает украинской оборонной промышленности совместные производства и доступ к новым рынкам через официальные механизмы государств-партнеров», – подчеркнули в ОПУ.

Как известно, перед этим Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Документ был заключен во время встречи лидеров в Анкаре.

Напомним, недавно сообщалось, что Украина усилит сотрудничество в сфере обороны с Данией. Страны сфокусируются на масштабировании Drone Deal и усилят антибаллистическое партнерство. Также в планах – развитие совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий безопасности.

А ранее мы подробно рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.

Между тем международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

А министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подписали соглашение о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.