В Запорожье в результате авиаудара пострадали люди, часть города обесточена

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Сегодня ночью, 8 июля, враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего часть города была обесточена, а по меньшей мере три человека получили ранения.
t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали УАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Из-за удара российской управляемой авиабомбы разрушено помещение одного из предприятий пищевой промышленности. Пострадал 43-летний работник», – заявил руководитель области, добавив, что пострадавшему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно его словам, по состоянию на 06:50 в результате вражеской атаки в Запорожье без электроснабжения остались по меньшей мере 15 342 абонента.

«Среди них – 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения», – заявил Федоров.

Позже глава ОВА уточнил, что всего три человека получили ранения в результате ночной атаки на областной центр.

«Российская управляемая авиабомба ударила по территории гаражного кооператива. Разрушены и повреждены здания. Ранения получили два человека – 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за помощью врачей», – добавил Федоров.

Как известно, в течение 7 июля в Запорожье в результате ряда дроновых атак рф погибли два человека, еще по меньшей мере 13 человек получили ранения.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов – город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно о как минимум двух пострадавших.

Как известно, российские оккупационные войска во вторник, 7 июля, нанесли ракетный удар по Одессе, применив баллистический боеприпас с кассетной боевой частью. Количество пострадавших уже возросло до девяти человек, один из них – в тяжелом состоянии.

Также вражеские войска нанесли ракетные удары по двум районам Харькова, а также атаковали объект энергетической инфраструктуры под Полтавой. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере пять человек.

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