Зеленский подписал Drone Deal с Эстонией

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Документ был заключен во время встречи лидеров в Анкаре.
Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Там рассказали, что Drone Deal с Эстонией предусматривает углубление сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, совместную разработку технологий, обмен опытом и разведывательной информацией.
Речь идет, в частности, об изготовлении дронов, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, сенсорных систем, систем раннего предупреждения, управлении боем и развитии морских способностей.
«Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение», – подчеркнул Зеленский, поблагодарив Эстонию за военную, гуманитарную и политическую поддержку Украины.
Напомним, недавно сообщалось, что Украина усилит сотрудничество в сфере обороны с Данией. Страны сфокусируются на масштабировании Drone Deal и усилят антибаллистическое партнерство. Также в планах – развитие совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий безопасности.
А ранее мы детально рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.
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