Зеленский подписал Drone Deal с Эстонией

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Документ был заключен во время встречи лидеров в Анкаре.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

Там рассказали, что Drone Deal с Эстонией предусматривает углубление сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, совместную разработку технологий, обмен опытом и разведывательной информацией.

Речь идет, в частности, об изготовлении дронов, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, сенсорных систем, систем раннего предупреждения, управлении боем и развитии морских способностей.

«Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение», – подчеркнул Зеленский, поблагодарив Эстонию за военную, гуманитарную и политическую поддержку Украины.

Напомним, недавно сообщалось, что Украина усилит сотрудничество в сфере обороны с Данией. Страны сфокусируются на масштабировании Drone Deal и усилят антибаллистическое партнерство. Также в планах – развитие совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий безопасности.

А ранее мы детально рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.

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