«Не присылайте их мне»: Трамп заявил, что не хочет видеть фото с войны рф против Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что ему тяжело смотреть на фотографии с фронта в Украине, которые показывают сотрудники администрации.

Заявление американского лидера прозвучало во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

По словам Трампа, соответствующие снимки ему показывает, в частности, глава Пентагона Пит Хегсет.

«Я просто не могу это выносить. Я видел фотографии с поля боя, хочется сказать: «Не шлите их мне». Хегсет показывает их мне, а я говорю: «Пит, знаешь, это не помогает». Никогда не видел ничего подобного, это резня и она должна прекратиться», – сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что недавно провел «очень хорошие разговоры» и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором владимиром путиным.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что путин «чувствует давление» и хочет завершить войну против Украины.

Стоит также отметить, что в среду, 8 июля, Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Стороны планируют обсудить, в частности, поставки ракет к системам ПВО.

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