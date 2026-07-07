На Кубе произошел масштабный блекаут, без света остались миллионы людей

Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, в результате чего без электроэнергии остался почти весь остров и, в частности, около 10 миллионов населения страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

29 мая 2026, 04:56 США усиливают давление на Кубу и готовятся к возможному коллапсу режима – Axios Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному краху режима на Кубе уже этим летом и разрабатывает сценарии реагирования на дестабилизацию ситуации в стране.

Как отмечается, кубинский госоператор электросети UNE сообщил, что общенациональное отключение произошло в полдень в понедельник, 6 июля. Сейчас местные специалисты по энергетике выясняют причину аварии.

По информации СМИ, еще до полного блэкаута энергосистемы почти две трети Кубы уже оставались без электроснабжения из-за хронического дефицита электроэнергии, а страна уже несколько месяцев страдает от длительных отключений света.

Предварительно, причинами регулярных обесточиваний являются изношенная энергетическая инфраструктура и нехватка топлива в островном государстве.

При этом, уточняется, что общенациональный блэкаут стал очередным ударом для кубинцев, которые на фоне экономического кризиса столкнулись с отключениями электроэнергии в условиях летней жары.

Как известно, в этом году первый массовый блэкаут на Кубе произошел еще 16 марта – на фоне энергетической блокады США.

Напомним, в мае на Кубе полностью исчерпались запасы дизельного топлива и мазута, что повлекло масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в столице.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможности военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

При этом 4 июля в США зафиксировали почти миллион обесточиваний на фоне экстремальной жары.

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