Россия ночью выпустила по Украине более 120 дронов, ПВО сбила большинство целей

В ночь на вторник, 7 июля, российские войска совершили атаку по Украине, применив 123 ударных беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 6 июля противник атаковал 123 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас», а также дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, Донецк – ТОТ, Чауда – ТОТ АР Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 108 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, накануне в Запорожье в результате ряда дроновых атак рф погибли два человека, еще как минимум 13 человек получили ранения.

Также, как известно, в Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось уже до 19 человек.

А количество жертв массированной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

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