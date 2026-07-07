В Минобороны Польши заявили об актуальности вопроса передачи Украине МиГ-29

Национальная безопасность
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что вопрос передачи Украины истребителей МиГ-29 остается открытым.
Иллюстративное фотоdefence-ua.com

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 до сих пор остается открытым. Самолеты рассматривались как часть договоренностей об обмене на украинские технологии беспилотников.

Об этом сообщает польское ведомство, цитируя заявление министра во время пресс-конференции.

«Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны, в котором отмечается, что она по-прежнему заинтересована в этом», – заявил глава Минобороны Польши.

Отмечается, что украинская сторона представила свои предложения по передаче беспилотников Польше в течение следующих двух лет.

«Так что такая возможность обмена реалистична, но это должен быть именно обмен, а не просто односторонняя передача со стороны Польши. Мы подходим к этому очень осторожно», – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как известно, разговоры о передаче Украине польских МиГ-29 продолжаются с декабря 2025 года. В Генштабе Польши поясняли, что эти самолеты все равно выводят из эксплуатации, заменяя их более современными F-16 и FA-50. Уже в январе польское правительство объявило о планах отдать Украине до девяти таких истребителей.

Напомним, ранее в Минобороны Польши уже сообщали, что не будут передавать истребители Украине, поскольку в Киеве якобы отказались делиться дроновыми технологиями в обмен на самолеты.

Также СМИ писали, что будет с истребителями МиГ-29, которые Польша, предварительно, передумала передавать Украине.

Кроме этого, накануне Польша рассекретила данные о военной помощи Украине после информации о якобы тайных поставках вооружения.

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