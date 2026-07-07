Верховный суд пересмотрит приговор по делу киностудии Довженко

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 7,5 годам лишения свободы приговорили бывшего главного инженера государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» Тимофея Пархоменко и к 8,5 годам – экс-директора ООО «Эм.Ай.Кей.» Максима Минчука.

Такое решение 30 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-главного инженера киностудии Пархоменко и экс-руководителя частной фирмы Минчука. Им назначили 7,5 и 8,5 лет заключения соответственно. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника по приговору Высшего антикоррупционного суда от 14 августа 2025 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 15 июня 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело по двум лицам о хищении более 4,4 млн грн киностудии им. Довженко. Следствие установило, что в ноябре 2018 года ГП «Киностудия им. А. Довженко» объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудио-визуального оборудования. Однако до этого гендиректор компании «Эм.Ай.Кей» договорился с главным инженером госпредприятия о «сотрудничестве». Его результатом стала победа компании в торгах и заключение с ней договора, не предусматривавших санкции за нарушение сроков поставки оборудования.

По условиям торгов оборудование киностудии должны были поставить до конца 2018 года. Этого не произошло, но главный инженер доложил руководству о другом, после чего госпредприятие уплатило частной компании за оборудование, которое не получило. Фактическая поставка состоялась только в апреле 2019 года и не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования составляет более 4,4 млн грн. Завладение этими средствами и инкриминируется подозреваемым.

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