Иран опроверг планы по проведению новых переговоров с США в Катаре

В Иране заявили, что любые сообщения о проведении переговоров в Катаре между представителями Тегерана и Вашингтона не соответствуют действительности.

Об этом сообщает CNN, цитируя заявление представителя иранского МИД Эсмаила Багаи.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечают в Тегеране, сейчас нет оснований переходить к обсуждению деталей будущего большого соглашения с Вашингтоном, ведь продолжается работа по имплементации положений меморандума о взаимопонимании.

Согласно словам Багаи, Иран не видит необходимости направлять переговорную команду на встречу с американскими чиновниками, пока не будет реализован пункт №11, предусматривающий размораживание иранских активов.

При этом именно для решения вопроса пункта №11 иранская экспертная делегация планирует посетить столицу Катара Доху в конце недели.

Сообщается, что иранская сторона считает своим главным приоритетом обеспечение выполнения текущих положений документа и жесткое соблюдение своих требований. В то же время Багаи подтвердил, что США уже выдали необходимые лицензии в рамках пункт №10, регулирующего продажу нефти, и Тегеран сейчас внимательно отслеживает этот процесс.

В МИД Ирана добавили, что согласно пункту 13 действующего меморандума, полноценный диалог по финальному мирному соглашению между государствами может начаться только после того, как будет полностью обеспечено стабильное выполнение шести ключевых пунктов.

Как известно, на днях сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о готовности Белого дома полностью перезагрузить отношения с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ядерных амбиций. Он также заметил, что на сегодняшний день ядерный потенциал Исламской Республики уже «функционально ликвидирован».

Кроме этого, Иран начал первый раунд переговоров с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом.

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