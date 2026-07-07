В Киеве до 19 выросло число погибших в результате массированной атаки

В Киеве до 19 человек выросло число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, спасатели деблокировали из-под завалов дома в Дарницком районе столицы еще одно тело. Таким образом число жертв возросло до 19.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника вновь оказались Киев и область.

Ранее сообщалось, что в столице число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 18 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.

А число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область возросло до восьми человек, а пострадавших уже 48.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.