США и Иран договорились прекратить взаимные удары: СМИ узнали, где будут новые переговоры

США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

28 июня 2026, 11:57 США готовы кардинально изменить отношения с Ираном при одном условии Венс заявил, что США выиграют при любом сценарии – независимо от того, удастся ли заключить окончательное соглашение с Ираном.

По информации издания, стороны согласились временно прекратить любую военную активность, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.

«Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – цитирует Axios одного из собеседников.

Другой американский чиновник отметил, что США и Иран пока будут воздерживаться от каких-либо действий, а судоходство через Ормузский пролив продолжится без ограничений, пока будут длиться технические консультации между сторонами.

Сообщается, что изначально новый раунд консультаций планировали провести в Швейцарии, где стороны должны были обсуждать вопросы иранской ядерной программы.

Однако из-за обострения ситуации переговоры перенесли в Доху, а главной темой станет именно ситуация в Ормузском проливе.

В то же время в Белом доме пока не комментировали информацию о достигнутых договоренностях и предстоящей встрече.

Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о готовности Белого дома полностью перезагрузить отношения с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ядерных амбиций. Он также заметил, что на сегодняшний день ядерный потенциал Исламской Республики уже «функционально ликвидирован».

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