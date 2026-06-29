США и Иран договорились прекратить взаимные удары: СМИ узнали, где будут новые переговоры

США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По информации издания, стороны согласились временно прекратить любую военную активность, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.
«Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – цитирует Axios одного из собеседников.
Другой американский чиновник отметил, что США и Иран пока будут воздерживаться от каких-либо действий, а судоходство через Ормузский пролив продолжится без ограничений, пока будут длиться технические консультации между сторонами.
Сообщается, что изначально новый раунд консультаций планировали провести в Швейцарии, где стороны должны были обсуждать вопросы иранской ядерной программы.
Однако из-за обострения ситуации переговоры перенесли в Доху, а главной темой станет именно ситуация в Ормузском проливе.
В то же время в Белом доме пока не комментировали информацию о достигнутых договоренностях и предстоящей встрече.
Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о готовности Белого дома полностью перезагрузить отношения с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ядерных амбиций. Он также заметил, что на сегодняшний день ядерный потенциал Исламской Республики уже «функционально ликвидирован».
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