В Киеве количество жертв в результате массированного удара приближается к 20 погибшим

В Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля увеличилось до 18 мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

Отмечается, что в Дарницком районе столицы из-под завалов жилой многоэтажки спасатели деблокировали тела еще двух погибших.

«Таким образом количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек. Работы продолжаются», – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

Ранее сообщалось, что в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 16 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.

В то же время, число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

Также в Запорожье в результате ряда дроновых атак рф в понедельник, 6 июля, погибли два человека, еще по меньшей мере 13 человек получили ранения.

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