Трамп заявил о возможном визите Си Цзиньпина в США и назвал дату

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита китайского лидера Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в конце сентября текущего года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Трампа во время обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме.

4 мая 2026, 17:39 Куда больше всего инвестирует и кого кредитует Китай На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

Отмечается, что визит может состояться 24 сентября, что совпадает с проведением очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее американский президент уже заявлял, что рассчитывает принять Си в сентябре, но до этого момента не называл потенциальную дату визита.

При этом Трамп назвал планируемый визит китайского лидера причиной возведения новой пристройки к зданию своей администрации.

«Президент Си приедет сюда, как я полагаю, ближе к концу сентября, 24-го числа. Нам нужен большой бальный зал, чтобы мы могли разместить тысячи людей, которые захотят его увидеть. Все хотят его увидеть», – заявил Трамп.

Согласно словам Трампа, сам он планирует выступить в штаб-квартире организации 22 сентября. Агентство указывает, что обычно лидер США проводит несколько дней в Нью-Йорке, чтобы встретиться с другими мировыми лидерами.

Си Цзиньпин ранее лишь однажды лично приезжал для выступления на Генассамблее ООН – еще в 2012 году. Именно поэтому, как подчеркивает Bloomberg, возможный приезд китайского лидера может иметь особое дипломатическое значение.

Как известно, недавно Трамп сообщил, что в течение 2026 года посетит Турцию и совершит еще одну поездку в Китай.

Напомним, в мае Трамп уже прилетал в Китай с официальным визитом. Он обсудил с Си войну рф против Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Тайвань.

СМИ сообщали, что Трамп во время своего визита призвал лидера КНР помочь завершить войну в Украине.

Кроме того, в прошлом месяце Трамп поблагодарил главу Кремля путина и Си Цзиньпина за то, что они «оставались нейтральными» в вопросе Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.