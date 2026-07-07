В этом году к эксплуатации в ВСУ уже допустили более тысячи новых образцов вооружения

Министерство обороны в первом полугодии 2026 года кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 1184 новых образца вооружения и военной техники. Более 90% из них составляет продукция украинского производства.

Об этом сообщили в Минобороны.

9 декабря 2025, 17:35 Какие достижения имеет оборонная промышленность Украины за годы войны Возможности оборонного производства Украины выросли в 35 раз, бюджет развития ОПК в этом году был рекордным – почти 85 млрд грн. Какими достижениями отметился ОПК за время вторжения рф – на инфографике.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 765 образцов ОВТ, среди которых доля украинских разработок составляла около 84%.

В перечень новой техники и вооружения вошли современные образцы бронетехники и специальных бронеавтомобилей, боеприпасов, беспилотных авиационных комплексов, средств связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, наземных роботизированных комплексов, а также автомобилей различного назначения.

Больше всего среди кодифицированных образцов составляют высокотехнологичные системы, которые соответствуют потребностям войны высокой интенсивности. В частности, Минобороны допустило к использованию:

391 украинский беспилотный авиационный комплекс;

216 видов боеприпасов;

128 средств связи;

67 наземных роботизированных комплексов;

56 средств РЭБ и радиоэлектронной разведки;

45 автомобилей;

36 образцов оптики;

34 единицы бронетехники и специальных бронеавтомобилей;

8 образцов стрелкового вооружения.

Кроме летального вооружения, Минобороны также кодифицировало ряд нелетальных средств, необходимых для работы военных подразделений. Среди них – 24 образца техники тылового обеспечения, 10 инженерных средств, 8 видов оборудования для технического обслуживания техники, 3 средства радиационной, химической и биологической защиты, 3 тренажера и одно средство для разминирования.

Напомним, в конце мая правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных сил Украины.

Также на нашей инфографике – сравнение дальности, максимальной скорости и веса боевой части новых украинских ракет и ракет-дронов.

Кроме этого, «Слово и дело» проанализировало, как выросли расходы на зарплаты военным за время полномасштабного вторжения.

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