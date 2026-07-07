В этом году к эксплуатации в ВСУ уже допустили более тысячи новых образцов вооружения

Министерство обороны в первом полугодии 2026 года кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 1184 новых образца вооружения и военной техники. Более 90% из них составляет продукция украинского производства.
Об этом сообщили в Минобороны.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 765 образцов ОВТ, среди которых доля украинских разработок составляла около 84%.
В перечень новой техники и вооружения вошли современные образцы бронетехники и специальных бронеавтомобилей, боеприпасов, беспилотных авиационных комплексов, средств связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, наземных роботизированных комплексов, а также автомобилей различного назначения.
Больше всего среди кодифицированных образцов составляют высокотехнологичные системы, которые соответствуют потребностям войны высокой интенсивности. В частности, Минобороны допустило к использованию:
- 391 украинский беспилотный авиационный комплекс;
- 216 видов боеприпасов;
- 128 средств связи;
- 67 наземных роботизированных комплексов;
- 56 средств РЭБ и радиоэлектронной разведки;
- 45 автомобилей;
- 36 образцов оптики;
- 34 единицы бронетехники и специальных бронеавтомобилей;
- 8 образцов стрелкового вооружения.
Кроме летального вооружения, Минобороны также кодифицировало ряд нелетальных средств, необходимых для работы военных подразделений. Среди них – 24 образца техники тылового обеспечения, 10 инженерных средств, 8 видов оборудования для технического обслуживания техники, 3 средства радиационной, химической и биологической защиты, 3 тренажера и одно средство для разминирования.
Напомним, в конце мая правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных сил Украины.
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