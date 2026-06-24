Враг атаковал объекты Нафтогаза в четырех регионах, есть существенные повреждения

Национальная безопасность
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Войска рф нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.

Об этом сообщил руководитель компании Сергей Корецкий.

Под вражеским ударом оказались несколько автозаправочных комплексов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Во время одной из атак дрона-камикадзе серьезные ранения получила работница АЗК, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за разрушения работу заправочного комплекса пришлось остановить.

Кроме того, российские БПЛА атаковали производственные активы группы на Полтавщине. По словам Корецкого, существенные повреждения получили объекты, связанные с добычей и хранением природного газа. Часть производственных мощностей временно выведена из строя.

«Благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС и специалистов Группы Нафтогаз на одном из объектов удалось быстро ликвидировать пожар. Никто из персонала и спасателей не пострадал. Идет оценка масштабов разрушений», – написал Корецкий.

Напомним, что утром оккупанты попали беспилотником по АЗС на окраине Сум, а спустя несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа. Пострадали гражданские.

Кроме того, сообщалось, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

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