Зеленский предупредил о подготовке рф к новому массированному удару по Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару по территории Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении украинского лидера в соцсетях.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

Зеленский подчеркнул, что стремление россиян нанести новый удар полностью соответствует коварной тактике главы Кремля.

«Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. россия хочет добавить зла и убить людей», – заявил глава государства, призвав украинцев беречь себя и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Президент отдельно обратился к международным партнерам с призывом ускорить поставки ракет для ПВО и оборонного вооружения.

«Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot'ов – это потеря жизней, и это побуждает россию воевать дальше», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир обладает необходимым количеством и качеством систем противовоздушной обороны, но нужна именно решительность лидеров стран.

«Мир имеет необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решения Америки, решения сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot’ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot’ов, в Украине», – добавил украинский президент.

Как известно, 1 июля Зеленский также заявлял о подготовке россией нового массированного удара.

Президент сообщил, что в течение последней недели российская армия совершила более 4 тысяч воздушных атак по территории Украины, применив дроны, управляемые авиабомбы и ракеты различных типов.

Напомним, вчера, 4 июля, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе во время массированной атаки на столицу 2 июля. Число жертв обстрела возросло до 31 человека.

По последним данным, в больницах Киева сейчас находятся 56 человек, которые были ранены в результате массированной атаки армии российской федерации на столицу 2 июля. Среди них – шестеро медиков и четверо детей.

В столице были зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Киевское метро, тем временем, приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки.

А президент Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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