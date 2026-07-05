Польская полиция отреагировала на инцидент с могилой украинского писателя Лепкого

Польская полиция после проведения осмотра выясняет обстоятельства повреждения памятника на могиле украинского поэта, писателя и общественно-культурного деятеля Богдана Лепкого.

Об этом сообщает местное издание Fakt со ссылкой на пресс-службу воеводского управления полиции в Кракове.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Правоохранители отметили, что сообщение об этом инциденте поступило в воскресенье, 5 июля, в 12:00. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств акта вандализма.

Полицейские, работавшие на месте инцидента, установили, что рельефная табличка была оторвана и похищена.

«На месте был проведен осмотр, а в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. Мы не связываем этот инцидент с мотивами национального характера. Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель», – сообщила пресс-служба полиции Кракова.

Согласно словам уполномоченной мэра Кракова по вопросам политики равенства Эвелины Пытель, каменные фрагменты памятника также были повреждены.

«Хотя повреждения выглядят как банальная кража (исчезла бронзовая табличка и несколько декоративных элементов), трудно полностью игнорировать контекст участившихся провокаций, направленных на ослабление польско-украинских отношений в условиях российской агрессии, а также акты насилия, мотивированные национальной ненавистью. Поэтому я хотела бы выразить глубокое сожаление по поводу этого постыдного поступка – осквернения могилы и уничтожения памяти о предках. Надеюсь, что виновники будут задержаны и наказаны, а памятник вскоре восстановят», – заявила польская омбудсмен.

Как известно, в польском Кракове в ночь на 5 июля неизвестные похитили барельеф с надгробия украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают этот инцидент как сознательную провокацию.

Богдан Лепкий похоронен на Раковицком кладбище в семейной гробнице Шайдзинских. После смерти писателя в 1941 году его похоронили рядом с другом Игнатием Шайдзинским. В 1972 году на надгробии установили барельеф работы украинского скульптора Григора Пецуха, который и был похищен.

Напомним, недавно сообщалось, что российские спецслужбы готовят новую информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Для этого Кремль планирует использовать тему Волынской трагедии и распространить сфальсифицированные исторические материалы.

Между тем экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.

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