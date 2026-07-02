Оккупанты уничтожили склад Красного Креста во время атаки на Киев

В результате массированной российской атаки на Киев был полностью уничтожен гуманитарный склад Красного Креста Украины. Организация потеряла около 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ККУ.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

На складе хранились запасы, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, поддержки медицинских учреждений и помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Среди уничтоженного имущества – генераторы, тепловые насосы, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента и другое критически важное оборудование.

Российский удар также уничтожил стратегический резерв гуманитарной помощи, сформированный для реагирования на последствия обстрелов, пожаров и эвакуаций.

«Уничтоженный состав был одним из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста. Именно об этом обеспечивалось выполнение гуманитарных проектов, направленных на поддержку населения. Также в результате удара повреждено грузовое транспортное средство, которое использовалось для доставки гуманитарной помощи», – указали в организации.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Жертвами вражеского удара стали 23 человека, еще 100 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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