Оккупанты уничтожили склад Красного Креста во время атаки на Киев

В результате массированной российской атаки на Киев был полностью уничтожен гуманитарный склад Красного Креста Украины. Организация потеряла около 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ККУ.
На складе хранились запасы, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, поддержки медицинских учреждений и помощи наиболее уязвимым категориям населения.
Среди уничтоженного имущества – генераторы, тепловые насосы, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента и другое критически важное оборудование.
Российский удар также уничтожил стратегический резерв гуманитарной помощи, сформированный для реагирования на последствия обстрелов, пожаров и эвакуаций.
«Уничтоженный состав был одним из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста. Именно об этом обеспечивалось выполнение гуманитарных проектов, направленных на поддержку населения. Также в результате удара повреждено грузовое транспортное средство, которое использовалось для доставки гуманитарной помощи», – указали в организации.
Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Жертвами вражеского удара стали 23 человека, еще 100 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях.
Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.
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