Рф массированно атаковала Сумы: погибли четыре человека, среди них ребенок

Вечером 3 июля российские войска совершили массированную атаку на Сумы, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых ребенок. Еще как минимум 20 человек получили ранения.

Об этом сообщают начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Сообщается, что российские войска нанесли по городу шесть ударов управляемыми авиабомбами. Под огнем оказались жилые многоэтажные дома, магазины и гражданская инфраструктура. Один из самых мощных ударов пришелся на центральную часть города, где в тот момент находились люди.

Сначала сообщалось о трех погибших. Однако позже в ОВА уточнили, что еще один тяжелораненый человек скончался в больнице. В общей сложности атака унесла жизни трех взрослых и ребенка.

Среди пострадавших есть дети. По информации ОВА, 13-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В больницы уже госпитализированы 20 человек. Почти половина из них получила тяжелые ранения, часть пострадавших находится в операционных.

Во время спасательной операции сотрудники ГСЧС эвакуировали из поврежденного дома 98-летнюю женщину, которая находилась в одной из квартир.

Напомним, вечером 3 июля россияне атаковали Полтавскую область. В Лубенском районе зафиксировано попадание по территории АЗС. Сообщалось о раненых.

Также под ударом оказалось Запорожье, где два человека погибли, еще более 15 получили ранения.

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