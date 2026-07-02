Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – Зеленский

Украина обязательно ответит на массированный российский удар по Киеву, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – это безусловно», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Украина выступает «за справедливый мир, справедливое завершение войны».
«Пока его (мира – ред.) нет – поэтому мы за справедливые ответы», – добавил Зеленский.
Президент также выразил мнение, что россия будет и дальше наращивать удары по территории нашей страны.
«Путин проигрывает войну, у него есть проблемы – на фронте, в экономике. Очевидно, что он будет только наращивать удары по Украине, особенно баллистическими ракетами», – сказал Зеленский.
Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.
Жертвами россйиского удара стал 21 человек, еще 85 гражданских получили ранения и травмы.
Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.
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