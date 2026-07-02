Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – Зеленский

Украина обязательно ответит на массированный российский удар по Киеву, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – это безусловно», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина выступает «за справедливый мир, справедливое завершение войны».

«Пока его (мира – ред.) нет – поэтому мы за справедливые ответы», – добавил Зеленский.

Президент также выразил мнение, что россия будет и дальше наращивать удары по территории нашей страны.

«Путин проигрывает войну, у него есть проблемы – на фронте, в экономике. Очевидно, что он будет только наращивать удары по Украине, особенно баллистическими ракетами», – сказал Зеленский.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.

Жертвами россйиского удара стал 21 человек, еще 85 гражданских получили ранения и травмы.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

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