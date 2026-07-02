Киевское метро вновь приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки

В ночь на четверг, 2 июля, во время массированной атаки российских войск на Украину в метро Киева укрывались более 52 тысяч человек, из которых 4 500 – дети, что стало рекордным количеством уже в третий раз за это лето.

Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

2 июня 2026, 14:56 Как менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра Метро в Киеве может подорожать с 8 до 30 грн уже в июле. В Днепре поездка стоит 10 грн. Харьков – единственный город в Украине, где проезд городским транспортом бесплатный в условиях войны. Как менялась стоимость проезда в метро – на инфографике.

Отмечается, что 46 подземных станций метро работают как укрытия круглосуточно во время воздушной тревоги, поэтому на вход открыты все без исключения вестибюли.

«В ночь на 2 июля во время массированного обстрела Киева на станциях метро находилось 52 500 человек, из них почти 4 500 – дети. Это самый высокий показатель за последние годы», – говорится в сообщении.

Уже в третий раз за лето это стало рекордным и самым высоким показателем количества людей, находившихся в метро во время ночной воздушной тревоги с начала полномасштабного российского вторжения.

При этом тем, кто планирует укрываться от атак врага всю ночь, персонал метрополитена напоминает, что рекомендуется иметь при себе:

теплые вещи, одеяло или каремат, так как средняя температура в укрытии составляет 17–18°C;

воду или теплый напиток, необходимые лекарства;

средства гигиены;

для животных – пеленки и пакетики.

В то же время, уточняется, что центральные станции Киевского метро менее заполнены, поэтому киевлянам советуют по возможности использовать их в качестве альтернативы.

Как известно, в ночь на 15 июня во время массированной атаки российских войск на Украину в метрополитене Киева также укрывалось рекордное количество людей за последние годы.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.

На данный момент известно о 20 погибших и 87 раненых. Среди травмированных есть дети и подростки.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф, произошедшей в ночь на 2 июля.

Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июля Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

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