В Запорожье в результате удара рф по домам погиб человек, более десятка раненых (дополнено)

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В воскресенье вечером, 5 июля, россияне в очередной раз атаковали жилой район Запорожья. В результате авиаудара один человек погиб, еще 13 получили ранения.
t.me/police_zp_news

В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому району Запорожья. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере 13 мирных жителей ранены.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Запорожью повреждена многоэтажка, также вражеские авиабомбы разрушили ряд частных домов.

«Один человек погиб, еще девять ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. Возник пожар», - отметил Федоров.

Руководитель ОВА уточнил, что, в частности, ранения получили 14-летний парень и 89-летняя женщина, также среди пострадавших в результате вражеской атаки – двое офицеров полиции.

«Правоохранители госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое», - заявил он.

Впоследствии местные власти сообщили, что количество раненых возросло до 13 человек.

«Уже 13 раненых: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. У людей контузии и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Федоров в Telegram.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью и городу Изюм на Харьковщине, в результате чего погиб человек и еще шестеро гражданских получили ранения.

Как известно, в ночь на 5 июля российские войска нанесли не менее пяти ударов по Запорожью. В результате атаки повреждены жилая застройка, критическая инфраструктура и автомобили. Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

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