Путин приказал продолжить массовые удары по Украине и заявил о расширении «зоны безопасности»

Российский диктатор владимир путин заявил, что армия рф должна продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.

Об этом сообщают российские медиа.

3 июля 2026, 07:43 Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до 30 человек В Киеве число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля выросло до 30 человек.

Путин сделал заявление во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск рф.

По его словам, массированные групповые удары по украинской инфраструктуре должны продолжаться и дальше.

«В связи с этим отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено», – заявил путин.

В то же время он повторил российские пропагандистские утверждения о якобы ударах Украины по гражданской инфраструктуре рф. Также путин заявил, что россия в ответ будет расширять так называемую «зону безопасности».

Отдельно глава кремля снова заявил о якобы полном захвате Луганской области, назвав это «освобождением ЛНР». Подобные заявления российская сторона уже делала неоднократно с начала полномасштабного вторжения.

Также путин заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Ранее пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков утверждал, что путину доложили об «освобождении» города, однако никаких подтверждений этих слов российская сторона не предоставила.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. По последним данным, количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев возросло до 30 человек.

В Киеве были зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Киевское метро тем временем приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки.

А президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за удар по Киеву.

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