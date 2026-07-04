Путин приказал продолжить массовые удары по Украине и заявил о расширении «зоны безопасности»

Российский диктатор владимир путин заявил, что армия рф должна продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.
Об этом сообщают российские медиа.
Путин сделал заявление во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск рф.
По его словам, массированные групповые удары по украинской инфраструктуре должны продолжаться и дальше.
«В связи с этим отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено», – заявил путин.
В то же время он повторил российские пропагандистские утверждения о якобы ударах Украины по гражданской инфраструктуре рф. Также путин заявил, что россия в ответ будет расширять так называемую «зону безопасности».
Отдельно глава кремля снова заявил о якобы полном захвате Луганской области, назвав это «освобождением ЛНР». Подобные заявления российская сторона уже делала неоднократно с начала полномасштабного вторжения.
Также путин заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Ранее пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков утверждал, что путину доложили об «освобождении» города, однако никаких подтверждений этих слов российская сторона не предоставила.
Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. По последним данным, количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев возросло до 30 человек.
В Киеве были зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.
Киевское метро тем временем приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки.
А президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за удар по Киеву.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»