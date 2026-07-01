Есть данные разведки о подготовке рф к новому массированному удару по Украине – Зеленский

Национальная безопасность
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Украинская разведка фиксирует подготовку россии к очередному массированному удару по нашей стране, сообщил президент Зеленский.
Фото: Reuters

Разведка фиксирует подготовку российских войск к очередному массированному удару по территории Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Ирландии.

Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится КремльПочему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«Сегодня есть информация об очередном российском массированном ударе – есть соответствующие данные нашей разведки. И сразу после этого нашего общения я возвращаюсь в Украину», – сообщил он.

Президент отметил необходимость пребывания в укрытиях во время воздушных тревог, а также призвал быть особенно внимательными к сигналам опасности.

«Мы знаем, что путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Этой ночью – именно такая угроза», – добавил Зеленский.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина способна оперативно создать условия, при которых россия будет вынуждена выбрать мир. Однако для этого необходимо решение международных партнеров относительно поддержки.

Президент также сообщал, что Киев передал «друзьям» российского диктатора путина предложения касательно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

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