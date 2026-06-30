В Польше заявили об «ухудшении отношений» после слов Зеленского о Национальном пантеоне – СМИ

В польском правительстве считают, что внесение президентом Владимиром Зеленским законопроекта «Об Украинском национальном пантеоне» может обострить спор и ухудшить отношения с Польшей.

Об этом сообщает местное издание Onet со ссылкой на анонимных польских чиновников.

11 июня 2026, 12:26 Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос 51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

В День Конституции, 28 июня, президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «Об Украинском национальном пантеоне», который призван почтить выдающихся деятелей национальной истории.

«Никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить», – заявил тогда президент.

Отмечается, что в Польше расценили слова Зеленского как «сигнал о том, что Киев не намерен отступать» из-за символов, которые вызывают эмоциональную реакцию в польском обществе.

Как заявляет один из собеседников СМИ, в Варшаве знали о намерении создания в Украине Национального пантеона, но заявление Зеленского стало для них неожиданностью.

«Мы давно знали, что Зеленский захочет создать пантеон, но его слова звучать странно. Признаю, что это нас удивило», – заявил представитель польского правительства.

Как отмечается, другой чиновник выразил опасения по поводу того, что отношения Украины и Польши могут еще больше ухудшиться. По его словам, нынешняя политика Киева якобы не способствует тому, чтобы польские компании вели бизнес в Украине.

«Очень жаль, что Зеленский так поступил. Была надежда, что мы наладим наши отношения, а похоже на то, что будет еще хуже. Нам важно заботиться о польских компаниях, которые хотят вести бизнес в Украине, но нынешняя политика Киева этому не способствует», – сказал он.

В то же время, как указывается, другой высокопоставленный чиновник заявил, что Украина вредит себе, разжигая спор с Польшей.

«У премьер-министра есть опасения, в частности, относительно влияния украинского сельского хозяйства на наш рынок, поэтому здесь не может быть никаких неясностей. Но и Украина должна помнить, что, разжигая спор с Польшей, она наносит вред сама себе», – цитирует издание собеседника.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орила, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

В знак протеста от своих польских наград отказался ряд украинских деятелей, в частности глава ОПУ Кирилл Буданов, посол Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Зеленский назвал такой шаг Навроцкого следствием внутриполитической борьбы в Польше, что угрожает двусторонним отношениям, и обратил внимание, что кавалерами Ордена до сих пор остаются противоречивые исторические фигуры.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

Сам Навроцкий объяснил свое решение тем, что действия украинского президента якобы перешли «болевой порог» поляков.

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