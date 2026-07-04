В США зафиксировали почти миллион обесточиваний на фоне экстремальной жары

В субботу, 4 июля, накануне празднования 250-летия независимости США, зафиксировано почти миллион случаев отключения электроэнергии в нескольких штатах на фоне опасной волны жары.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные сервиса отслеживания PowerOutage.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

Как отмечается, на данный момент число обесточиваний в США составляет 956 388 домов и приходится преимущественно на штаты Среднего Запада и Северо-Востока страны, которые больше всего пострадали от непогоды и экстремальной жары.

В то же время, реальное количество американцев, оставшихся без света, может быть значительно выше, поскольку эти данные касаются только домохозяйств. Сообщается, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Также синоптики прогнозируют, что сегодня часть американских штатов снова окажется под ударом экстремальных температур и опасных погодных явлений. В частности, в округе Колумбия показатели термометров достигают критических 43–46°C.

По данным СМИ, отключения электроэнергии происходят на фоне экстремальной жары, из-за которой, в частности, переносятся массовые мероприятия. Например, открытие Большой американской государственной ярмарки и фан-зоны футбольного чемпионата FIFA на Национальной аллее было отложено на два часа.

Как известно, в столице Соединенных Штатов отменили праздничный парад, посвященный Дню независимости, из-за экстремальных погодных условий. Мероприятие должно было состояться в субботу, 4 июля, в 10:30 по местному времени в центре Вашингтона и собрать тысячи участников и зрителей. Однако Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о чрезвычайно высоких температурах.

Напомним, Франция сообщила о резком росте смертности после рекордной волны жары, которая накрыла Европу в конце июня. Только за последнюю неделю месяца в стране зафиксировали 2025 избыточных смертей.

В то время как аномальная жара в Испании стала причиной почти 900 смертей.

При этом 30 июня в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

С 3-4 июля сильную жару в Украине сменил прохладный атмосферный фронт с дождями. Также синоптики рассказали, каким областям и когда ждать новую волну жары.

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