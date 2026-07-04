Премьер Польши призвал Украину «примириться с историей» на пути к вступлению в ЕС

Политика
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина ищет пути для снижения напряжения в отношениях с Варшавой. Он также подчеркнул, что для вступления в ЕС Киеву необходимо найти взаимопонимание по сложным историческим вопросам.
фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина ищет пути для снижения напряжения в отношениях с Варшавой. В то же время, по его словам, Киев должен «примириться с историей», если стремится стать членом Европейского Союза.

Заявление польского премьера цитирует Reuters.

Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и ПольшиКак скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Туск подчеркнул, что путь Украины к членству в Европейском Союзе невозможен без примирения по сложным историческим вопросам.

«Не существует европейского сообщества без примирения, а примирение невозможно без осмысления болезненной истории», – заявил он.

Также премьер сообщил, что попросит польскую делегацию на предстоящем саммите НАТО быть «осторожной» относительно новых финансовых обязательств перед Украиной. По его словам, это не означает отказ от поддержки Киева, однако Польша сейчас имеет значительные расходы на укрепление восточной границы Европейского Союза.

Как известно, отношения между двумя странами переживают глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Навроцкий объяснил свое решение тем, что одна из украинских воинских частей получила название в честь подразделения Украинской повстанческой армии (УПА), которое, по польской оценке, причастно к массовым убийствам поляков во время Второй мировой войны.

Дональд Туск, являющийся политическим оппонентом Навроцкого, пытается снизить напряжение в отношениях. Он сообщил, что получил позитивные сигналы после встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с главой польского МИД Радославом Сикорским, которая состоялась в пятницу в Варшаве.

Напомним, ранее в правительстве Польши заявили, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект «Об Украинском национальном пантеоне» может спровоцировать новый виток напряженности между странами.

Кроме того, во вторник, 7 июля, Европарламент рассмотрит отчет о евроинтеграционном прогрессе Украины. Польские депутаты уже подали в него поправки, касающиеся Волынской трагедии и оценки деятельности УПА.

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