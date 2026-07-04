В общежитии Днепра нашли мертвого младенца: ребенок умер от голода

В Днепре полиция задержала 34-летнюю женщину, которую подозревают в действиях, повлекших смерть ее двухмесячной дочери. По заключению экспертизы, ребенок умер от критического истощения из-за длительного недостаточного питания.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

4 июля 2026, 15:21 На Ровенщине мать пыталась продать трех детей для попрошайничества и наркотиков На Ровенщине задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в попытке «продать» троих своих детей для принудительного попрошайничества. По данным полиции, детей также должны были привлечь к сбыту наркотиков.

По факту смерти младенца правоохранители открыли два уголовных производства – о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и оставлении малолетнего ребенка без помощи, что повлекло его смерть.

28 июня около 16:50 в полицию поступило сообщение о теле малолетнего ребенка в детской коляске в одной из комнат общежития. Взрослых в помещении не было.

После розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение матери ребенка.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что 34-летняя женщина длительное время не обеспечивала двухмесячной дочери надлежащего ухода и питания.

По данным полиции, несмотря на критическое состояние ребенка, женщина не обратилась за медицинской помощью и оставила младенца без присмотра.

После смерти девочки мать не сообщила об этом медикам или полиции, а перевезла коляску с телом в другую комнату общежития.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало критическое истощение организма, вызванное длительным недостаточным питанием.

Также правоохранители установили, что у женщины есть еще один ребенок – двухлетний сын. Для обеспечения его безопасности работники ювенальной превенции вместе со службой по делам детей изъяли мальчика из семьи.

Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно установлено, что семья не состояла на учете в службе по делам детей.

34-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июне в Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в жестоком избиении и пытках собственного 5-летнего сына.

А на Ровенщине задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в попытке «продать» троих своих детей для принудительного попрошайничества. По данным полиции, детей также должны были привлечь к сбыту наркотиков.

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