В Польше призвали блокировать вступление Украины в ЕС из-за «культа Бандеры»

Экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.

Об этом говорится во внутреннем письме Качинского к членам партии, пишет Polsat News.

4 июля 2026, 00:25 Премьер Польши призвал Украину «примириться с историей» на пути к вступлению в ЕС Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина ищет пути для снижения напряжения в отношениях с Варшавой. Он также подчеркнул, что для вступления в ЕС Киеву необходимо найти взаимопонимание по сложным историческим вопросам.

В обращении политик призвал уже сейчас использовать все доступные политические инструменты, чтобы блокировать действия правительства Дональда Туска, направленные на быструю интеграцию Украины в Европейский Союз на привилегированных условиях.

Качинский заявил, что в случае победы на выборах его партия не допустит в европейское сообщество государство «с такой политикой национальной памяти».

«Украина с культом Бандеры и других преступников, глорификацией УПА и ОУН – не войдет в Европейский Союз! Если мы выиграем выборы, мы обязательно этого не допустим», – заявил он.

Политик также написал, что Украина не может быть допущена в ЕС, если «полностью не отвергнет принятый сегодня курс».

«Польша, в собственных интересах, но также в интересах европейских стран и, более того, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм – одна из самых преступных и бесчеловечных идеологий, которая сегодня формирует сознание украинской нации», – написал Качинский.

Он также раскритиковал нынешнее правительство Польши за чрезмерную уступчивость. По его словам, после 2023 года в украинско-польских отношениях начала доминировать модель, «продиктованная из Берлина», при которой Варшава «прямо подчиняется прихотям нашего восточного соседа».

Качинский заявил, что Польша и ее граждане несли и продолжают нести огромные финансовые расходы на содержание украинского государства и его армии.

«Украинские налогоплательщики, без широкой внешней поддержки, в частности из Польши, не способны содержать боевую армию и обеспечить базовое функционирование своего государства», – заявил он.

По словам политика, несмотря на это Украина совершила «невероятно дерзкий и пренебрежительный поступок», когда назвала важное подразделение украинской армии в честь Героев УПА.

Как известно, отношения между двумя странами переживают самый глубокий кризис с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Навроцкий объяснил свое решение тем, что одна из украинских воинских частей получила название в честь подразделения Украинской повстанческой армии (УПА), которое, по польской оценке, причастно к массовым убийствам поляков во время Второй мировой войны.

Дональд Туск, который является политическим оппонентом Навроцкого, пытается снизить напряженность в отношениях. Он сообщил, что получил положительные сигналы после встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с главой польского МИД Радославом Сикорским, которая состоялась в пятницу в Варшаве.

Напомним, ранее в правительстве Польши заявили, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект «Об Украинском национальном пантеоне» может спровоцировать новый виток напряженности между странами.

Кроме того, во вторник, 7 июля, Европарламент рассмотрит отчет о евроинтеграционном прогрессе Украины. Польские депутаты уже подали к нему поправки, касающиеся Волынской трагедии и оценки деятельности УПА.

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