На Ровенщине мать пыталась продать трех детей для попрошайничества и наркотиков

На Ровенщине задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в попытке «продать» троих своих детей для принудительного попрошайничества. По данным полиции, детей также должны были привлечь к сбыту наркотиков.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

9 декабря 2025, 18:39 В Одесщине полиция разоблачила схему продажи детей-сирот за границу В Одесской области правоохранители разоблачили группировку, которая продавала детей-сирот за границу для усыновления.

По данным следствия, женщина договорилась передать знакомому своих детей – сыновей 9 и 14 лет и 11-летнюю дочь. Там они должны были попрошайничать и сбывать наркотики.

24 июня в поселке Клевань женщина отдала детей и получила 30 тысяч гривен. После возвращения детей обратно она должна была получить еще такую же сумму.

Сразу после получения средств женщину задержали правоохранители.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что подозреваемая сбывала наркотики и привлекала к этому собственную дочь.

Также, по данным полиции, женщина вместе со знакомыми употребляла запрещенные вещества в присутствии детей.

Во время обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли стеклянные колбы, лампочки с наслоениями и пакетик с кристаллическим веществом, внешне похожим на наркотическое. Обыски также провели у фигурантов, у которых женщина покупала наркотики.

Полиция расследует уголовные производства по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 307 УК Украины – незаконный сбыт наркотических веществ, в частности с привлечением малолетнего ребенка, а также по ч. 3 ст. 149 УК Украины – торговля людьми в отношении малолетних, совершенная матерью с целью эксплуатации.

Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в июне в Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в жестоком избиении и пытках собственного 5-летнего сына.

А в прошлом году в Одесской области правоохранители разоблачили деятельность группировки, которая незаконно вывозила украинских детей-сирот за границу под предлогом «каникул» для дальнейшего усыновления.

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