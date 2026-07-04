ПВО, море и ВМС: Зеленский обсудил защиту Юга

Президент Владимир Зеленский 4 июля начал поездку в Одесскую область с координационного совещания с командованием Военно-Морских сил ВСУ по вопросам безопасности Южного региона.

Об этом он сообщил в Telegram.

28 июня 2026, 13:32 Спикер ВМС прокомментировал поражение логистики оккупантов в Крыму Поражение логистических маршрутов рф в оккупированном Крыму – это результат многолетней стратегии, а не отдельных ударов. В ВМС объяснили, что операция охватывает уничтожение кораблей, паромов, систем ПВО и объектов в сухопутном коридоре.

По словам Зеленского, главное внимание во время совещания уделили противодействию постоянным российским атакам с воздуха – «шахедами» и ракетами, а также готовности противостоять угрозам в море.

Также обсудили украинские deep strike, усиление систем связи, противоминную защиту, подготовку и обеспечение воинов морской пехоты.

Отдельно речь шла об увеличении количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе и противодействия дронам.

Военные представили технические ударные возможности ВМС, в частности ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», новейшие беспилотники и торпеды.

Во время совещания определили, что еще необходимо для усиления боевых возможностей Военно-Морских сил.

«Благодарю всех, кто работает ради безопасности и силы региона», – отметил Зеленский.

Напомним, в июне Силы обороны Украины уничтожили почти 5 тысяч беспилотников типа Shahed и других БПЛА этого класса. Более половины пораженных ударных дронов сбили экипажи первого эшелона перехвата.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО). Параллельно продолжается работа над дешевыми ракетами-перехватчиками, а дроны все эффективнее уничтожают российские беспилотники.

В СМИ появлялась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности – тренировочный дрон был выжжен невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

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