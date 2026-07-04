Ультраправая «Альтернатива для Германии» переизбрала своих лидеров

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» в ходе национального съезда в Эрфурте переизбрала своими сопредседателями Алису Вайдель и Тино Хрупаллу.

Об этом сообщает Tagesschau.

По результатам голосования, кандидатуру Тино Хрупаллы поддержали более 70% делегатов. Это заметно более низкий показатель, чем тот, который он получил во время предыдущего переизбрания два года назад. В то же время Алиса Вайдель заручилась поддержкой более 81% участников партийного съезда и сохранила пост солидера политической силы.

Тино Хрупалла возглавляет партию с 2019 года, тогда как Алиса Вайдель стала сопредседателем в 2022 году.

Партийный съезд «Альтернативы для Германии» проходил на фоне масштабных акций протеста. На улицы Эрфурта вышли тысячи демонстрантов, выступающих против политики и идеологии ультраправой партии.

Напомним, в мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии отнесло партию «Альтернатива для Германии» к правоэкстремистским на федеральном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.